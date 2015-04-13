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رئيس جامعة أسيوط: الشعب المصري على مر التاريخ يقدم دماء أبنائه فداء للوطن

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رئيس جامعة أسيوط: الشعب المصري على مر التاريخ يقدم دماء أبنائه فداء للوطن رئيس جامعة أسيوط: الشعب المصري على مر التاريخ يقدم دماء أبنائه فداء للوطن

 

الدكتور محمد عبد السميع

أدان الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط يإسم أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب سلسلة الهجمات الإرهابية الغادرة التى شاهدتها سيناء أمس والتى راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والمدنيين الأبرياء، مقدمًا خالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يسكن أرواحهم الطاهرة فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وقد أكد رئيس الجامعة أن قادرة على مواجهة ما تمر به من أزمات وتحديات في ظل الظروف العصيبة المحيطة بها وبالوطن العربي، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث لا تزيد الشعب المصرى إلا عزمًا وتصميمًا على الانتصار في حربه ضد الإرهاب والتطرف والذي على مر التاريخ لا يتوانى عن تقديم أرواح أبنائه الطاهرة ودمائهم الذكية فداءً لوطنه ودفاعًا عن أمنه واستقراره وحرصًا على مستقبل وطنه ووحدة أراضيه.

وأكد أن القاعدة العريضة من الشعب المصري تقف بكل عزيمة وإخلاص على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية الرشيدة وجيشه العظيم وشرطته الوطنية في تلك الحرب التاريخية التي يخوضها حفاظًا على تاريخه وهويته وإرادته السياسية الحرة، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأن يمن على شعبها بالأمن والرخاء.

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