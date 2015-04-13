أنشيلوتي ينفي تعلق مستقبله مع الريال بالفوز على أتلتيكو

نفى كارلو أنشيلوتي، أن تكون نتيجة مواجهة فريقه ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هي من ستحدد مستقبله مع النادي الملكي.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ذهاب دور الثمانية الثلاثاء على ملعب فيسينتي كالديرون 14 إبريل «العمل الذي قمت به طوال الموسم يحدد بقائي في النادي، المباراة هي جزء من الموسم».

وفشل الريال في تحقيق الفوز على الأتلتي في المواجهات الست التي جمعتهما، بعد فوز الملكي على رجال المدرب سيميوني في نهائي التشامبيونزليغ السنة الماضية 4-1.

وأضاف أنشيلوتي ، «كل هزيمة أمام أتلتيكو كانت لها ظروفها المختلفة.. بسبب الكرات الثابتة أحيانا والأداء السيئ أحيانا أخرى».

لكن أنشيلوتي رفض فكرة أن يكون الفوز هو المطلوب، مؤكدا أن التأهل أهم من الفوز وقد يكفي تعادلين في الذهاب والإياب لذلك.

واعتبر المدرب أن الروخي بلانكوس «فريق متماسك ومتقارب الخطوط»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الميرنغي يعاني من أزمة الفوز على جاره في المدينة.

ويدخل الريال المباراة مكتمل الصفوف تقريبا بعد عودة لاعبيه خيمس رودريغيز ولوكا مودريتش، اللذان افتقدهما النادي في المواجهات الأخيرة ضد أتلتيكو.