التموين تصادر 41 طن أسماك مملحة فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى شم النسيم

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق بمناطق القاهرة القديمة وعين شمس والجيزة وحلوان والزواية الحمراء والمرج لمنع تداول أى منتجات فاسدة بالأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة والطازة الفاسدة قبل بيعها للمواطنين، حيث تم التحفظ على ١٤ طن أسماك مجمدة وطازة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى التحفظ على و٢٧ طنا كأسماك مملحة ومدخنة فاسدة، تم إبلاغ النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ "اليوم السابع" إن لجان الإدارة منتشرة حاليا فى مختلف المحافظات لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع تداول أى منتجات فاسدة، لافتا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة خلال هذه الأيام.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله ، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم .

- بعد أكل الفسيخ والرنجة.. أسرع طرق التخلص من الرائحة الكريهة بالمنزل

- بالفيديو جراف.. تنظيف وطهى وجمال.. 10 استخدامات منزلية لليمون

- وزارة الصحة: تسمم 6 حالات بسبب تناول "الفسيخ" فى 3 محافظات

- مركز سموم قصر العينى: علاج حالة تسمم واحدة ناتجة عن "الفسيخ"

- ضبط 380 صندوق رنجة و210 كراتين سمك فاسدة بالمنوفية