موجز أخبار مصر للساعة6.. المحافظات تشييع جثامين شهداء سيناء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لجنازات شهداء العمليات الإرهابية الأخيرة فى سيناء، من مسقط رأس الشهداء فى محافظات عدة من بينها القليوبية والدقهلية فضلاً عن مشاركة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، فى تشييع جنازة شهيدين من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" العمليات العسكرية التى تشنها القوات المسلحة فى سيناء، رداً على تفجير قسم ثالث العريش، الذى وقع أمس مخلفاً عشرات الشهداء والمصابين، وتنفيذ هجمات ضد بؤر إرهابية فى العريش وشيخ زويد بطائرات F-16 بالتزامن مع حملة مداهمات برية واسعة.

وبجانب تغطيته لاحتفال المواطنين باحتفالات شم النسيم، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الهجوم الذى استهدف مبنى حى حلوان بقنبلة ألقاها مجهولون، أسفرت عن إصابة 3 أفراد أمن وعسكرى وتهشيم واجهة مبنى الحى بالكامل..

وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

- بالصور.. جنازات شهداء أحداث العريش بالمحافظات تتحول لمظاهرات بهتاف: "لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله".. ومحلب ووزير الداخلية على رأس جنازة شهيدين.. والأهالى يطالبون السيسى بمواصلة الحرب على الإرهاب

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>- الرئيس السيسى يوفد مندوبين لتشييع جنازة شهيدى أحداث العريش

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- استشهاد مجند برصاص مجهولين فى رفح بشمال سيناء

- بالفيديو.. تفاصيل إلقاء مجهولين قنبلة على مبنى حى حلوان.. إصابة 3 أفراد أمن وعسكرى.. تهشيم الواجهة الرئيسة للمبنى.. والمصابون: حسبنا الله ونعم الوكيل.. ونائب محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتأمين المنشآت

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>- مصدر أمنى: 9 شهداء الحصيلة النهائية لحادث تفجير قسم ثالث العريش

- تحليق لطائرات إف 16 تزامنا مع عمليات أمنية موسعة فى العريش والشيخ زويد

- بالصور.. التحقيقات فى تفجير قسم ثالث العريش تكشف: 10 مسلحين بينهم انتحارى قائد سيارة مفخخة مسروقة نفذوا العملية.. الانفجار أنتج حفرة بقطر 12 مترا وعمق 3 أمتار.. والمتهمون صوروا الحادث فيديو قبل فرارهم

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>- وزيرة التضامن: 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد ضحايا حادث قسم ثالث العريش

- مجلس الوزراء السعودى يدين التفجيرات الإرهابية بشمال سيناء

>- استجابة لمبادرة اليوم السابع"حط فلوسك فى البنوك".. بنك القاهرة يدرس طرح منتجات مصرفية تناسب المواطن البسيط.. ونعيد نشر فيديوهات حملة اتحاد بنوك مصر لنشر الوعى المصرفى

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- وزارة الصحة: تسمم 6 حالات بسبب تناول "الفسيخ" فى 3 محافظات

- بالصور.."الحياة بقى لونها بمبى"..الآلاف يتحدون الإرهاب بالمحافظات ويحتفلون بشم النسيم..البورسعيدية والإسماعلاوية يحرقون دُمى "داعش".. ازدحام بالحدائق والمتنزهات..ومحافظ المنوفية يشارك المواطنين فرحتهم

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- لأول مرة.. "محمد بديع" يرتدى البدلة الحمراء بعد حكم الإعدام فى "غرفة عمليات رابعة".. مصادر: مرشد الإخوان استلم البدلة الجديدة وسلم "الزرقاء" وعلى وجهه ضحكة صفراء تعبر عن اللامبالاة دون النطق بكلمة

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