موجز محافظات مصر.. أحد شهداء الإرهاب يرفع إصبعه توحيدا لله لحظة استشهاده

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه حصل الموقع على صورة لأحد شهداء الإرهاب، وهو يرفع إصبع السبابة باليد اليمنى موحداً الله.

وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن مؤشرات نتيجة الحصر المبدئى لأضرار الأهالى من تفجير قسم ثالث العريش تقدر بنحو 70 منزلا وشقة تعرضت لتلفيات مباشرة ومؤثرة، بينها تهدم واجهات وخسائر بالممتلكات، وتحطم النوافذ وعشرات من المنازل الأخرى أصيبت بأضرار محدودة.

وشيّع الآلاف من أهالى قرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمد على رمضان، عريف متطوع، والذى استشهد بالأمس فى الأحداث الإرهابية التى شهدها طريق "الشيخ زويد - العريش".

>واستعادت مدينة الإسماعيلية عادة حرق الدمى ليلة شم النسيم، أحد مظاهر احتفالات أعياد الربيع بعدما توقفت العام الماضى بسبب التشديدات الأمنية.

>واحتشد الآلاف بحى المحطة الجديدة لمشاهدة حفلات غناء على آلة السمسمية التراثية، والمطرب الشعبى سمسم شهاب، قبل إشعال النيران فى دمى "اللمبى" وتمثل مسلحو تنظيم "داعش" أغلب الدمى المحترقة لهذه الليلة، فى احتفال تكرر فى مدينة بورسعيد المجاورة".

وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم البدء فى اتخاذ إجراءات نقل الإمام المتهم بهتك عرض طفل داخل المسجد من المسجد وانتداب آخر، لحين انتهاء التحقيقات معه بسراى النيابة العامة وإثبات تورطه من عدمه.

وإلى أهم الأخبار:

- أحد شهداء الإرهاب يرفع إصبعه توحيداً لله لحظة استشهاده

- مصدر أمنى: 9 شهداء الحصيلة النهائية لحادث تفجير قسم ثالث العريش

- استشهاد مجند برصاص مجهولين فى رفح بشمال سيناء

- مصادر: فحص أشلاء آدمية عثر عليها بموقع تفجير العريش للكشف عن هوية أصحابها

- إصابة مجند برصاص مسلحين فى كمين "البراهمة" بالقرب من حدود غزة

- مصادر أمنية: تضرر أكثر من 70 منزلا بتفجير قسم ثالث العريش

- تحليق لطائرات إف 16 تزامنا مع عمليات أمنية موسعة فى العريش والشيخ زويد

- ضبط 4 عناصر إرهابية بمدينة العريش

- محلب و وزير الداخلية على رأس مشيعى جنازة شهيدى تفجير قسم العريش

- جنازة شهيد قرية ظفر بالدقهلية فى أحداث سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان

- وزيرة التضامن: 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد ضحايا حادث قسم ثالث العريش

- انفجار قنبلة ببرج كهرباء الضغط العالى فى الرحمانية بالبحيرة

- انفجار عبوة ناسفة بجوار الحماية المدنية بالفيوم وإبطال أخرى بميدان السواقى

- مجهولون يحاولون تفجير غرفة غاز مغذية لمحطة كهرباء النوبارية بالبحيرة

- المتهم بالتعدى جنسيا على ابنته بالشرقية للنيابة: "نفسى بنتى تسامحنى"

- أوقاف إسكندرية تكتفى بنقل خطيب مسجد متهم بهتك عرض طفل لحين انتهاء التحقيق

- مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بطريق السويس – العين السخنة

- انقلاب عربة قطار حربى بمطروح.. وتعطل حركة طريق سيوة

- بالصور.. الإسماعيلية تحتفل بشم النسيم بحرق دمى "داعش"

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