وزير خارجية روسيا: صواريخ إس 300 مهمة لإيران فى ظل تدهور الأوضاع باليمن

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أنظمة الدفاع الجوى مهمة بالنسبة لإيران، خاصة فى ظل الوضع فى اليمن وإن روسيا لا تنظر إلى الجوانب التجارية من توريد "إس-300".

وقال لافروف فى تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين: "وفى الوقت نفسه، نظام الدفاع الجوى الحديث مهم الآن جدًا لإيران خاصة فى ضوء التصعيد الحاد للتوتر فى الفضاء المحيط لها، خاصة ما يتضح من التطور السريع، فى الأسابيع الأخيرة، للنشاط العسكرى فى جميع أنحاء اليمن.

من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإسلامى فى إيران للشئون الدولية: إنه يوم مميز فى تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية الحديث. وليس سرًا أن الشعب الإيرانى كان مستاءً بسبب حظر تسليم "إس-300". واليوم يسرنى إدراك حقيقة أن روسيا قررت تنفيذ وعودها والامتثال بشروط العقد. ويمكننا حقا الاعتماد على روسيا. ولن يتمكن الأمريكان وحلفاؤهم الآن من تقويض التوازن فى المنطقة وإملاء شروطهم من موضع القوة.

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