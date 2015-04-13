بالفيديو.. محلب ووزير الداخلية يشاركان فى جنازة شهيدى العريش

حصل اليوم السابع على مقطع فيديو بمشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فى تشييع الجنازة العسكرية لشهداء الواجب، العقيد شريف حجاج مناع محمد، والنقيب أحمد جمال عبد الفتاح اللذين استشهدا فى الحادث الإرهابى الخسيس الذى استهدف قسم شرطة ثالث العريش أمس الأحد.

يوضح الفيديو تأدية صلاة الجنازة على الشهيدين بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور العديد من قيادات وضباط الداخلية، وتقديم واجب العزاء لأسرتى الشهيدين، وتأكيد وزير الداخلية على أن تلك الحوادث الإرهابية تزيد من عزيمة وإصرار رجال الشرطة على مواصلة المسيرة للقضاء على الإرهاب، وحماية أمن الوطن وشعب مصر العظيم.