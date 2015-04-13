أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

Google+ Print
مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها في حين أصيب والدها وأشقاؤها الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش بالمنيا أمام قرية الشيخ فضل.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوي إخطارًا من النجدة يفيد بوجود حادث علي طريق الجيش ومتوفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها أسرة واحدة أسفرت عن مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة.

علي الفور قامت سيارة الإسعاف تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد سيف مدير المرفق بنقل المصابين لمستفى بني مزار العام، وهم، “إبراهيم عبد العال أحمد – 45 سنة – سائق”، “هاجر إبراهيم عبد العال – 17 سنة – طالبة”، “مصطفي إبراهيم عبد العال – 11 سنة – طالب”، “أحمد إبراهيم عبد العال – 7سنوات”.

كما تم التحفظ على جثة المتوفاة “أسماء إبراهيم عبد العال – 16 سنة” بمشرحة المستشفى، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا