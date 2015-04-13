مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

لقيت فتاة مصرعها في حين أصيب والدها وأشقاؤها الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش بالمنيا أمام قرية الشيخ فضل.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوي إخطارًا من النجدة يفيد بوجود حادث علي طريق الجيش ومتوفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها أسرة واحدة أسفرت عن مصرع فتاة وإصابة والدها وأشقاؤها الثلاثة.

علي الفور قامت سيارة الإسعاف تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد سيف مدير المرفق بنقل المصابين لمستفى بني مزار العام، وهم، “إبراهيم عبد العال أحمد – 45 سنة – سائق”، “هاجر إبراهيم عبد العال – 17 سنة – طالبة”، “مصطفي إبراهيم عبد العال – 11 سنة – طالب”، “أحمد إبراهيم عبد العال – 7سنوات”.

كما تم التحفظ على جثة المتوفاة “أسماء إبراهيم عبد العال – 16 سنة” بمشرحة المستشفى، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور.