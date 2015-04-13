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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى العلاقات الثنائية والملف الليبى

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى العلاقات الثنائية والملف الليبى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى العلاقات الثنائية والملف الليبى
التقى سامح شكرى وزير الخارجية خلال تواجده فى برشلونة اليوم الاثنين مع وزير خارجية اسبانيا خوسيه جارسيا مارجايو، حيث بحثا تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية ومتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فضلا عن تبادل الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى ان الوزير شكرى تناول مع نظيره الإسبانى عددا من الملفات الاقليمية الهامة وعلى رأسها الملف الليبى فى ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة، ودعم جهود المبعوث الأممى برناردينو ليون فى دفع الحل السياسى وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار وتعكس اختيارات وتطلعات الشعب الليبى.

وشدد الوزير شكرى على اهمية التحرك بشكل متزامن على مستوى دفع الحل السياسى للامام وقيام الليبية بمكافحة الارهاب.

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مصر 365

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