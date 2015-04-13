بالفيديو.. جولة إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

يقدم لكم “اليوم السابع” أهم وآخر الأخبار حتى الرابعة من مساء اليوم الاثنين فى نشرة اليوم السابع المصورة.

1 – طوارئ فى أجهزة الدولة والحدائق العامة باحتفالات شم النسيم

2 – خبراء الأرصاد: طقس الغد ربيعى لطيف على شمال البلاد حتى مصر الوسطى

3 – تحليق لطائرات إف 16 تزامنا مع عمليات أمنية موسعة فى العريش والشيخ

4 – الأزهر مدينا هجوم سيناء: يد الإرهاب لن تتمكن من إيقاف عجلة التنمية

5 – وزير الرى: توقيع عقد المكتب الاستشارى لسد النهضة سيتم فى القاهرة

6 – حسام البدرى: حققت أول أهدافى مع المنتخب الأوليمبى