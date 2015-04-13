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بالفيديو.. جولة إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع

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بالفيديو.. جولة إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع بالفيديو.. جولة إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع
يقدم لكم “اليوم السابع” أهم وآخر الأخبار حتى الرابعة من مساء اليوم الاثنين فى نشرة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1 – طوارئ فى أجهزة الدولة والحدائق العامة باحتفالات شم النسيم

2 – خبراء الأرصاد: طقس الغد ربيعى لطيف على شمال البلاد حتى الوسطى

3 – تحليق لطائرات إف 16 تزامنا مع عمليات أمنية موسعة فى العريش والشيخ

4 – الأزهر مدينا هجوم سيناء: يد الإرهاب لن تتمكن من إيقاف عجلة التنمية

5 – وزير الرى: توقيع عقد المكتب الاستشارى لسد النهضة سيتم فى القاهرة

6 – حسام البدرى: حققت أول أهدافى مع الأوليمبى

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مصر 365

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