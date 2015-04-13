بالفيديو..مصطافون يحتفلون بشم النسيم ويهتفون: مية على مية.. محافظ إسكندرية

فوجئ المصطافون وأهالى الاسكندرية اليوم الاثنين، بمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى يتفقد الشواطئ والمتنزهات بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالخطة الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والوافدين لقضاء إجازة شم النسيم.



>

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ

وهتف المصطافون على الشواطئ " مية على مية .. محافظ الإسكندرية"، أثناء الجولة التفقدية التى قام بها هانى المسيرى، وأكدوا على أن الإسكندرية شهدت تغييرا فى مستوى النظافة والخدمات.

من جهة أخرى شدد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والوافدين، إلى المحافظة، خاصة على الشواطئ المجانية.



>

سعاد الخولى تصافح المصطافين

من ناحية أخرى تفقدت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الشواطئ للتأكد من تقديم الخدمات للجمهور، مشددة على ضرورة الالتزام من مراقبى الشواطئ ورجال الإنقاذ بالخطة الموضوعة للاستعدادات الخاصة بشم النسيم.

وأشارت الدكتور سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية الى أن هذا اليوم يعد بروفة لتجهيزات موسم الصيف.



>

النائب تشدد على الالتزام بالخطة الموضوعة للشواطئ

وزارت نائب محافظ الإسكندرية شاطئ أبو هيف الذى استضاف الجالية النوبية ( جمعية مهنة النوبية ) وأكدت على حرص القيادة السياسية فى الحفاظ على التراث المصرى الخاص بالنوبة وجنوب مصر فى حلايب وشلاتين والتأكيد على انتمائهم الوطنى المصرى.



>

النائب تصافح المصطافين على الشواطئ



>

النائب يرافقها قيادات المحافظة

- بعد أكل الفسيخ والرنجة.. أسرع طرق التخلص من الرائحة الكريهة بالمنزل

- بالفيديو جراف.. تنظيف وطهى وجمال.. 10 استخدامات منزلية لليمون

- وزارة الصحة: تسمم 6 حالات بسبب تناول "الفسيخ" فى 3 محافظات

- مركز سموم قصر العينى: علاج حالة تسمم واحدة ناتجة عن "الفسيخ"