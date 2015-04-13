أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، اليوم الاثنين، عن تمكن قوات الأمن المكلفة بحماية حدود مصر الشرقية، من إحباط محاولة تسلل 6 سودانيين وطفل فلسطينى إلى إسرائيل بعد أن تم رصدهم وتوقيفهم عن العلامة الدولية رقم 17 جنوب رفح.

وألقى القبض على المتسللين وهم: علاء كمال عطوة 11 عاما، فلسطينى الجنسية، ومحمد على بشير 28 عاما سودانى الجنسية ويحيى محمد أبو بكر 35 عاما سودانى الجنسية ومحمد أحمد أبو بكر 35 عاما سودانى الجنسية وحسان محمد إدريس 28 عاما سودانى الجنسية وعوض بحر اسحق 30 عاما سودانى الجنسية وعلى محمد خليفة 25 عاما سودانى الجنسية، وتم احتجاز المتسللين رهن التحقيق.