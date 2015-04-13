أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط محاولة تسلل 6 سودانيين وطفل فلسطينى إلى إسرائيل

Google+ Print
إحباط محاولة تسلل 6 سودانيين وطفل فلسطينى إلى إسرائيل إحباط محاولة تسلل 6 سودانيين وطفل فلسطينى إلى إسرائيل
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، اليوم الاثنين، عن تمكن قوات الأمن المكلفة بحماية حدود الشرقية، من إحباط محاولة تسلل 6 سودانيين وطفل فلسطينى إلى إسرائيل بعد أن تم رصدهم وتوقيفهم عن العلامة الدولية رقم 17 جنوب رفح.

وألقى القبض على المتسللين وهم: علاء كمال عطوة 11 عاما، فلسطينى الجنسية، ومحمد على بشير 28 عاما سودانى الجنسية ويحيى محمد أبو بكر 35 عاما سودانى الجنسية ومحمد أحمد أبو بكر 35 عاما سودانى الجنسية وحسان محمد إدريس 28 عاما سودانى الجنسية وعوض بحر اسحق 30 عاما سودانى الجنسية وعلى محمد خليفة 25 عاما سودانى الجنسية، وتم احتجاز المتسللين رهن التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته