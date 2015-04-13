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السيطرة على حريق محدود بأحد المطاعم فى الأقصر

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السيطرة على حريق محدود بأحد المطاعم فى الأقصر السيطرة على حريق محدود بأحد المطاعم فى الأقصر
تمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر من السيطرة على حريق محدود، نشب بمطعم فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع التلفزيون بوسط المدينة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد محمد عمر، مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع حريق داخل مطعم بشارع المروة المتفرع من شارع التلفزيون، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى موقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الارواح.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات، باشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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