قاتل صديقه فى بنى سويف: أسقطنى من فوق الموتوسيكل فطعنته بمطواة

قال محمد جمال ربيع 18 عاماً طالب وشهرته "أبوعضماية"، قاتل صديقه، فى اعترافاته أمام المباحث:" قدم صديق لنا الدعوة للمشاركة فى عرسه وأثناء سيرنا فى موكب الزفاف تسابقت مع المجنى عليه ادهم جمال إبراهيم 16 عاماً بدراجتينا البخاريتين كنوع من الهزار، فضيق المجنى عليه الطريق على فسقطت على الأرض، وأحسست بالإحراج وسط المدعوين فى الموكب، فأخرجت مطواة وطعنته فى بطنه فسقط قتيلاً .

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن باستقبال المستشفى المركزى جثة شاب يدعى "أدهم جمال"، إثر إصابته بجرح نافذ فى البطن، انتقل المقدم مدحت قرني، نائب المأمور والرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث وتم إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وصرح مصطفى خليل مدير نيابة الفشن بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف بدفن الجثة وقررحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.