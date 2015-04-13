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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين صدمهم شاب يتعلم قيادة السيارات بالشرقية

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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين صدمهم شاب يتعلم قيادة السيارات بالشرقية مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين صدمهم شاب يتعلم قيادة السيارات بالشرقية
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرين، بقرية الشرابية التابعة لمركز مشتول السوق، وحاول أهالى المجنى عليها الفتك بالسائق لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، بمصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتبين من التحريات أن السيدة فى بداية العشرينيات من العمر، صدمتها سيارة كان قائدها يُعلم شخصًا آخر القيادة فاصطدم بورشة حدادة أمام منزل بقرية الشرابية دائرة مركز مشتول، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين كانوا يجلسون أمام الورشة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى السعديين بمنيا القمح، فيما تجمهر أهالى القتيلة واحتجزوا مستقلى السيارة للفتك بهما قبل تدخل الأجهزة الأمنية.. تحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهمين للنيابة.
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