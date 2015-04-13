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ضبط 35 صفيحة أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع بأسيوط

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ضبط 35 صفيحة أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع بأسيوط ضبط 35 صفيحة أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع بأسيوط
تمكن مفتشو إدارة تموين ديروط بأسيوط بالتنسيق مع مباحث من ضبط 35 صفيحة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص.

كانت مديرية تموين أسيوط شكلت حملة برئاسة إبراهيم أحمد عبد المالك مدير إدارة تموين ديروط وعزام بدر على رئيس الرقابة التموينية بالإدارة وعضوية خالد الوليد ذكريا وأشرف أبو حسيبة وإيهاب ماهر محمود وعبد الرحيم عبد الجابر مفتشين تموين بالتنسيق للمرور على محلات الأسماك المملحة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم.

ضبطت الحملة بالتنسيق مع رجال مباحث التموين "ميخائيل.ع.م" صاحب مصنع تمليح وتعبئة أسماك مملحة وبحوزته 35 صفيحة وزن كل منها 22 كيلو جراما تبين بفخصها أن الصدأ يكسوها والأسماك بداخلها بها حشرات ورائحتها كريهة.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر للمتهم المحضر رقم 7153 حنح ديروط لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة.
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مصر 365

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