ضبط 35 صفيحة أسماك مُملحة فاسدة بأسيوط‎

تمكنت إدارة التموين بأسيوط أثناء حملة شنتها على أماكن تصنيع الأسماك المملحة والمخللات من ضبط 35 صفيحة أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مصنع تمليح وتعبئة الأسماك بدون ترخيص بمركز ديروط.

وكانت مديرية تموين أسيوط قد شكلت حملة للمرور على محلات الأسماك المملحة ومحلات الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم.

وتمكنت الحملة من ضبط المدعو “ميخائيل ع.م.” صاحب مصنع بدون ترخيص لتمليح وتعبئة الأسماك المملحة والعرض للبيع لها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها حشرات دود حي ورائحة كريهة داخل عبوات صفائح تكسوها الصدأ.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7153 جنح ديروط لسنة 2015 ضد المتهم، وتم ضبط عدد 35 صفيحة تزن الواحدة 22 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.