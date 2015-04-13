توقعات الابراج ليوم الاثنين 2015/4/13

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين مريحًا ومستقرًا وتقابلك العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى إسعادك، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إياك والتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك العاطفية حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك وتتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك، فأنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، لذا لا تدع حياتك تؤثر عليك.
>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عما تفعله والتفكير فى مستقبلك.
>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.
>أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ لا يقف بجانبك ولا يمكنك من تحقيق ما كنت تطمح اليه، فكسلك فى الفترة الماضية وإهمالك فى العمل أهم أسباب عدم ترقيتك أو حصولك على مكافأة.
>حالتك العاطفية غير هادئة وغير مستقرة بفضل تعسفك فى التعامل مع حبيبك وعدم تقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك بالتماس الأعذار له والتحدث معه لحل جميع المشاكل.
>إهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام.
>عليك بتغيير العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق، خاصة بعد ملاحظة الجميع ببدانتك المفرطة وإهمالك فى مظهرك وعدم الاهتمام بصحتك.
>برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة،، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم غير مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك لا يساعدك على إنجاز أى شىء.
>حياتك العاطفية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بفضل ذكائك الشديد الذى تتمتع به ويلاحظه الجميع، لذا استغل هذا الذكاء فى التقدم فى علاقتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك.
>عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد، فأمامك العديد من الفرص التى تحتاج منك إلى التفكير بعمق وهدوء لتحصل على الأفضل، لذا اتبع قلبك ولا تستمع لآراء من حولك.
>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل صبرك ورادتك القوية، حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك بل تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.
>بدأت علاقتك العاطفية مع شريك حياتك فى التحسن إلى حد ما فأنت الآن أصبحت أكثر تفاهما مع شريك حياتك وتريد ان تصل إلى بر الأمان لأنك مللت من كثرة المشكلات لتحقيق ذلك عليك البدء فى الاستماع لاحتياجاته وما يثير غضبه والتأقلم مع ذلك.
>أنت شخص مبدع فى عملك تعرف جيدا كيف تحصل على انتباه مديرك وتثبت نفسك مع الوقت وعلى الرغم من فشلك فى السابق فإنك تمكنت من الرجوع بقوة لوضعك فى العمل بين زملائك لديك مواهب كثيرة وظفها فى أمور هادفة.
>عليك ممارسة بعض الرياضة التى تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا لكى تزداد ثقتك فى نفسك وتحصل على ذهن صافٍ.
>من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التنازل بعض الشىء والتحلى بالقليل من المرونة للحفاظ على علاقاتك بمن حولك.
>علاقتك العاطفية تسير بشكل صحيح بسبب اهتمامك بشريك حياتك الاهتمام بمتطلباته والاستماع لآرائه ومشاكله المختلفة، لذا عليك استكمال ما تقوم بفعله واستيعابه بشكل أكبر ليستمر علاقتكم.
>هناك العديد من المفاجآت التى ستحدث لك فى العمل هذه الفترة بسبب اجتهادك فى الفترة الماضية وسعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل فى كل المجالات لذا أثبت للجميع إنك تستحق هذه الثقة والتقدير لتتممكن حصاد ما سهرت وتعبت من أجله.
>عليك بالاهتمام بالرياضة واتباع نظام غذائى متوازن لتتمكن من استعادة رشاقتك التى كانت موضع إعجاب الكثيرين واستعد إرادتك القوية وصبرك وقم بوضع العديد من الخطط والأهداف نصب عينيك ولا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك.
>مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم ولديهم مقدار من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية، محبين للحياة الأسرية ويقدسونها ويضحون بقشدة من أجل الآخرين، كما أن لديهم روح ملهمة للآخرين.
>علاقتك العاطفية تسير بشكل لا يرضيك فأنت تشعر أن تبذل مجهود فى علاقة حكم عليها بالفشل وتشعر أن شريك حياتك يستنزفك عاطفيًا ولا يريد أن يضحى من أجل بدوره حاول أن لا تتسرع فى الحكم على العلاقة والتفكير بهدوء ولا تفكر من طرف واحد بل عليك فتح نقاش مع شريك حياتك فى المشكلات الأخيرة.
>عملك يسير بشكل روتينى وأنت تكره هذا كثيرًا وبدأت أن تمل من طبيعة العمل الذى تقوم به ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة سواء كانت الاستقالة أو تغير المجال.
>حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب بعض المشكلات فى العمل وفى الحياة العاطفية حاول أن تسافر لبعض الوقت أو الحصول على تسلية.
>من أهم مواصفات برج الميزان أنهم شخصيات طموحة لديها أهداف لا تريد أن تقضى حياتها وهى تنظر عليها من الخارج لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير .
>مواليد برج الميزان لديهم قدر كبير من الرومانسية ومستعدون لأن يضحوا من أجل شريك حياتهم إذا كان مخلصًا ويستحق التضحية من الصعب أن يجد شريكًا يتناسب مع طباعه لأنه يبحث عن الأفضل ولا يرضى بأشخاص لسد الخانة العاطفية.
>أنت الآن تمر بفترة نجاح فى عملك وتريد أن تثبت أن تستحق ما وصلت إليه لذلك عليك كسب حب من حولك وعدم الانخراط فى مشكلات مع زملاء يريدون أن يجعلونك تقع فى الغلط، كما عليك كسب ود رئيسك فى لعمل وتحمل طابعه السيئ.
>تمكنت خلال الفترة الماضية من البدء فى نظام غذائى صحى وستصل للوزن المثالى خلال فترة قصيرة فقط عليك ممارسة ولا تجعل أحدًا يؤثر عليك.
>من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى الشخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل ويريدون تحقيق أحلام مكبرة فى حياتهم ويسعون إليها وعلى الرغم من الصعاب التى يواجهونها فى حياتهم إلا أن شخصيتهم القوية تعيدهم على الطريق السليم لا تحاول أن تستفزهم فهم سريعى الغضب لا يحبون من ينتقدهم بدون حق.
>أنت الآن أفضل بعد التخلص من علاقتهم العاطفية السابقة، والآن تفكيرك صافٍ وتهتم بنفسك أكثر من أى شخص وتشعر أنك حر لأول مرة منذ فترة طويلة، فقط عليك ألا يصيبك الإحباط من العلاقات العاطفية بشكل عام.
>أنت لا تحتاج لشخص فى حياتك لكى ينفق عليك أو يتحمل مسئوليتك فأنت شخص ذكى بشكل كافٍ لتصنع المال الذى تحتاجه فى حياتك، أنت ما زلت فى الخطوات الأولى فى حياتك وهناك المزيد لتتعلمه وعليك أن تعلم أنك ستكون شخصا مميزا فى مجالك بعد عدة سنوات من الآن.
>ممارسة الرياضة قادرة دائمًا على إضافة المرح والحيوية فى حياتك والتنزه مع الأصدقاء وسيلة مجدية للتخلص من الملل لذلك لا تتردد عن فعل الاثنين معًا.
>مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة.
>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر هذه الفترة وعلى الرغم من أنك فكرت كثيرا فى الانفصال ولكن تعلقك وحبك لشريك حياتك أكبر من الأفكار لذلك عليك أن تصفى كل الخلافات وتبدأ فى التفكير فى طريقة للتوصل إلى حل نهائى لمشكلات السابقة.
>أنت شخص جاد فى عملك ومجتهد لأقصى حد تعرف جيدًا كيف تستثمر أموالك ولديك قدرات عقلية أكبر مما تتوقع عليك فقط الحصول على بعض المهارات الإضافية التى تجعلك أفضل فى العمل.
>إذا كنت تفكر فى خسارة الوزن هذه الفترة غير مناسبة لأن حالتك النفسية غير منضبطة يمكن بعض الخروج من الحالة النفسية السيئة اتباع نظام غذائى.
>يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بإرهاق وطاقة سلبية تدفعك لعدم القدرة على تحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لتنفيذها.
>حياتك العاطفية مستقرة فأنت أهل للثقة ولاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تسبقك وتشجع الجميع على التقرب منك وهو ما يعلمه شريكك ويتفهمه بشكل كبير ويقدره لك.
>تقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمر ملاحظ من قبل زملائك فى الفترة الماضية، لذا عليك بالعمل بجد واجتهاد فى الفترة المقبلة لتغيير هذه الصورة النمطية التى يتناولها الكثيرون عنك.
>حالتك الصحية غير جيدة بسبب النظام الغذائى الخاطئ الذى تتبعه والذى يمكنك من اكتساب الوزن الزائد الذى فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.
>الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث المفرحة والسعيدة التى ستجعلك تتفاءل وتفكر فى مستقبلك بشكل إيجابى.
>حياتك العاطفية ليست فى أفضل حالاتها، فأن غير قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبلك لأخطائك، لذا عليك التحلى بالصبر والمرونة لتتمكن من استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى.
>لا تدع الإحباط يتسرب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك، حيث قمت فى الفترة الماضية بالكثير من بمجهود جبار لفت أنظار الجميع إليك، لذا عليك باستكمال مجهودات لتك والتحلى ببعض الصبر لتحصل على المنصب الذى تستحقه.
>استعد هواياتك السابقة ولا تدع العمل والتركى فى الوصول إلى الأهداف يؤثر عليك، بل نمى مواهبك ومارس رياضة تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل.
>القدرة على الاعتماد عليهم فى كل الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث الحزينة التى ستغير من مزاجك وتصيبك بالاكتئاب طيلة الأسبوع، لذا استعد لواجهة هذه الأحداث.
> اهتم فى الفترة المقبلة بالخروج مع حبيبك فى أماكن مختلفة وغير تقليدية، لتتمكنوا من تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلات عديدة أنت فى غنى عنها.
>أمورك المالية غير مستقرة بسبب تبذيرك وعدم العمل على التخلى عن نقاط ضعفك الكثيرة، لذا عليك بالتركيز على خططك وعدم الانسياق وراء أهوائك ومتطلباتك غير الضرورية.
>حالتك الصحية فى أفضل حالاتها بفضل تخلصك من عاداتك السيئة مثل التدخين والإفراط فى تناول القهوة، لذا عليك التحلى بالصبر والاستمرار فى الابتعاد عن هذه العادات الضارة.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>إياك والتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك العاطفية حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك وتتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك، فأنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، لذا لا تدع حياتك تؤثر عليك.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عما تفعله والتفكير فى مستقبلك.
على مستوى الصحة
>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.
حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/13
>أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ لا يقف بجانبك ولا يمكنك من تحقيق ما كنت تطمح اليه، فكسلك فى الفترة الماضية وإهمالك فى العمل أهم أسباب عدم ترقيتك أو حصولك على مكافأة.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى
>حالتك العاطفية غير هادئة وغير مستقرة بفضل تعسفك فى التعامل مع حبيبك وعدم تقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك بالتماس الأعذار له والتحدث معه لحل جميع المشاكل.
على مستوى العمل والمال
>إهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام.
على مستوى الصحة
>عليك بتغيير العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق، خاصة بعد ملاحظة الجميع ببدانتك المفرطة وإهمالك فى مظهرك وعدم الاهتمام بصحتك.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/13
>برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة،، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم غير مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك لا يساعدك على إنجاز أى شىء.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بفضل ذكائك الشديد الذى تتمتع به ويلاحظه الجميع، لذا استغل هذا الذكاء فى التقدم فى علاقتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك.
على مستوى العمل والمال
>عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد، فأمامك العديد من الفرص التى تحتاج منك إلى التفكير بعمق وهدوء لتحصل على الأفضل، لذا اتبع قلبك ولا تستمع لآراء من حولك.
على مستوى الصحة
>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل صبرك ورادتك القوية، حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك بل تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.
برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين فهم لا يحبون اختلاق المشكلات ويريدون أن يعيشون فى سلام، من أهم صفاتهم الوفاء والحنية والإخلاص وعيوبهم تتلخص فى المزاجية والعند والخوف من الاقتراب من الآخرين.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>بدأت علاقتك العاطفية مع شريك حياتك فى التحسن إلى حد ما فأنت الآن أصبحت أكثر تفاهما مع شريك حياتك وتريد ان تصل إلى بر الأمان لأنك مللت من كثرة المشكلات لتحقيق ذلك عليك البدء فى الاستماع لاحتياجاته وما يثير غضبه والتأقلم مع ذلك.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص مبدع فى عملك تعرف جيدا كيف تحصل على انتباه مديرك وتثبت نفسك مع الوقت وعلى الرغم من فشلك فى السابق فإنك تمكنت من الرجوع بقوة لوضعك فى العمل بين زملائك لديك مواهب كثيرة وظفها فى أمور هادفة.
على مستوى الصحة
>عليك ممارسة بعض الرياضة التى تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا لكى تزداد ثقتك فى نفسك وتحصل على ذهن صافٍ.
حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/13
>من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التنازل بعض الشىء والتحلى بالقليل من المرونة للحفاظ على علاقاتك بمن حولك.
توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية تسير بشكل صحيح بسبب اهتمامك بشريك حياتك الاهتمام بمتطلباته والاستماع لآرائه ومشاكله المختلفة، لذا عليك استكمال ما تقوم بفعله واستيعابه بشكل أكبر ليستمر علاقتكم.
على مستوى العمل والمال
>هناك العديد من المفاجآت التى ستحدث لك فى العمل هذه الفترة بسبب اجتهادك فى الفترة الماضية وسعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل فى كل المجالات لذا أثبت للجميع إنك تستحق هذه الثقة والتقدير لتتممكن حصاد ما سهرت وتعبت من أجله.
على مستوى الصحة
>عليك بالاهتمام بالرياضة واتباع نظام غذائى متوازن لتتمكن من استعادة رشاقتك التى كانت موضع إعجاب الكثيرين واستعد إرادتك القوية وصبرك وقم بوضع العديد من الخطط والأهداف نصب عينيك ولا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك.
حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/13
>مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم ولديهم مقدار من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية، محبين للحياة الأسرية ويقدسونها ويضحون بقشدة من أجل الآخرين، كما أن لديهم روح ملهمة للآخرين.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية تسير بشكل لا يرضيك فأنت تشعر أن تبذل مجهود فى علاقة حكم عليها بالفشل وتشعر أن شريك حياتك يستنزفك عاطفيًا ولا يريد أن يضحى من أجل بدوره حاول أن لا تتسرع فى الحكم على العلاقة والتفكير بهدوء ولا تفكر من طرف واحد بل عليك فتح نقاش مع شريك حياتك فى المشكلات الأخيرة.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل روتينى وأنت تكره هذا كثيرًا وبدأت أن تمل من طبيعة العمل الذى تقوم به ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة سواء كانت الاستقالة أو تغير المجال.
على مستوى الصحة
>حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب بعض المشكلات فى العمل وفى الحياة العاطفية حاول أن تسافر لبعض الوقت أو الحصول على تسلية.
حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/13
>من أهم مواصفات برج الميزان أنهم شخصيات طموحة لديها أهداف لا تريد أن تقضى حياتها وهى تنظر عليها من الخارج لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير .
توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب
>مواليد برج الميزان لديهم قدر كبير من الرومانسية ومستعدون لأن يضحوا من أجل شريك حياتهم إذا كان مخلصًا ويستحق التضحية من الصعب أن يجد شريكًا يتناسب مع طباعه لأنه يبحث عن الأفضل ولا يرضى بأشخاص لسد الخانة العاطفية.
على مستوى العمل والمال
>أنت الآن تمر بفترة نجاح فى عملك وتريد أن تثبت أن تستحق ما وصلت إليه لذلك عليك كسب حب من حولك وعدم الانخراط فى مشكلات مع زملاء يريدون أن يجعلونك تقع فى الغلط، كما عليك كسب ود رئيسك فى لعمل وتحمل طابعه السيئ.
على مستوى الصحة
>تمكنت خلال الفترة الماضية من البدء فى نظام غذائى صحى وستصل للوزن المثالى خلال فترة قصيرة فقط عليك ممارسة ولا تجعل أحدًا يؤثر عليك.
حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/13
>من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى الشخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل ويريدون تحقيق أحلام مكبرة فى حياتهم ويسعون إليها وعلى الرغم من الصعاب التى يواجهونها فى حياتهم إلا أن شخصيتهم القوية تعيدهم على الطريق السليم لا تحاول أن تستفزهم فهم سريعى الغضب لا يحبون من ينتقدهم بدون حق.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>أنت الآن أفضل بعد التخلص من علاقتهم العاطفية السابقة، والآن تفكيرك صافٍ وتهتم بنفسك أكثر من أى شخص وتشعر أنك حر لأول مرة منذ فترة طويلة، فقط عليك ألا يصيبك الإحباط من العلاقات العاطفية بشكل عام.
على مستوى العمل والمال
>أنت لا تحتاج لشخص فى حياتك لكى ينفق عليك أو يتحمل مسئوليتك فأنت شخص ذكى بشكل كافٍ لتصنع المال الذى تحتاجه فى حياتك، أنت ما زلت فى الخطوات الأولى فى حياتك وهناك المزيد لتتعلمه وعليك أن تعلم أنك ستكون شخصا مميزا فى مجالك بعد عدة سنوات من الآن.
على مستوى الصحة
>ممارسة الرياضة قادرة دائمًا على إضافة المرح والحيوية فى حياتك والتنزه مع الأصدقاء وسيلة مجدية للتخلص من الملل لذلك لا تتردد عن فعل الاثنين معًا.
حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/13
>مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة.
توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر هذه الفترة وعلى الرغم من أنك فكرت كثيرا فى الانفصال ولكن تعلقك وحبك لشريك حياتك أكبر من الأفكار لذلك عليك أن تصفى كل الخلافات وتبدأ فى التفكير فى طريقة للتوصل إلى حل نهائى لمشكلات السابقة.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص جاد فى عملك ومجتهد لأقصى حد تعرف جيدًا كيف تستثمر أموالك ولديك قدرات عقلية أكبر مما تتوقع عليك فقط الحصول على بعض المهارات الإضافية التى تجعلك أفضل فى العمل.
على مستوى الصحة
>إذا كنت تفكر فى خسارة الوزن هذه الفترة غير مناسبة لأن حالتك النفسية غير منضبطة يمكن بعض الخروج من الحالة النفسية السيئة اتباع نظام غذائى.
حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/13
>يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بإرهاق وطاقة سلبية تدفعك لعدم القدرة على تحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لتنفيذها.
توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية مستقرة فأنت أهل للثقة ولاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تسبقك وتشجع الجميع على التقرب منك وهو ما يعلمه شريكك ويتفهمه بشكل كبير ويقدره لك.
على مستوى العمل والمال
>تقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمر ملاحظ من قبل زملائك فى الفترة الماضية، لذا عليك بالعمل بجد واجتهاد فى الفترة المقبلة لتغيير هذه الصورة النمطية التى يتناولها الكثيرون عنك.
على مستوى الصحة
>حالتك الصحية غير جيدة بسبب النظام الغذائى الخاطئ الذى تتبعه والذى يمكنك من اكتساب الوزن الزائد الذى فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.
حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/13
>الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث المفرحة والسعيدة التى ستجعلك تتفاءل وتفكر فى مستقبلك بشكل إيجابى.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية ليست فى أفضل حالاتها، فأن غير قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبلك لأخطائك، لذا عليك التحلى بالصبر والمرونة لتتمكن من استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى.
على مستوى العمل والمال
>لا تدع الإحباط يتسرب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك، حيث قمت فى الفترة الماضية بالكثير من بمجهود جبار لفت أنظار الجميع إليك، لذا عليك باستكمال مجهودات لتك والتحلى ببعض الصبر لتحصل على المنصب الذى تستحقه.
على مستوى الصحة
>استعد هواياتك السابقة ولا تدع العمل والتركى فى الوصول إلى الأهداف يؤثر عليك، بل نمى مواهبك ومارس رياضة تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل.
حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/13
>القدرة على الاعتماد عليهم فى كل الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث الحزينة التى ستغير من مزاجك وتصيبك بالاكتئاب طيلة الأسبوع، لذا استعد لواجهة هذه الأحداث.
توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
> اهتم فى الفترة المقبلة بالخروج مع حبيبك فى أماكن مختلفة وغير تقليدية، لتتمكنوا من تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلات عديدة أنت فى غنى عنها.
على مستوى العمل والمال
>أمورك المالية غير مستقرة بسبب تبذيرك وعدم العمل على التخلى عن نقاط ضعفك الكثيرة، لذا عليك بالتركيز على خططك وعدم الانسياق وراء أهوائك ومتطلباتك غير الضرورية.
على مستوى الصحة
>حالتك الصحية فى أفضل حالاتها بفضل تخلصك من عاداتك السيئة مثل التدخين والإفراط فى تناول القهوة، لذا عليك التحلى بالصبر والاستمرار فى الابتعاد عن هذه العادات الضارة.