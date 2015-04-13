بالصور: ابن ويل سميث يطلّ بملابس نسائية.. فهل يتحول قريباً؟

صدم النجم Jaden Smith ، ابن الممثل العالمي Will Smith، معجبيه خلال الفترة الأخيرة، إثر ظهوره بملابس نسائية غريبة خلال تجواله في شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Smith البالغ من العمر 16 عاماً، والذي ارتبط سابقاً بشقيقة نجمة المجتمع Kim Kardashian، شوهد وهو يرتدي فستاناً نسائياً باللونين الأسود والأبيض، كما ارتدى تحته "شورت" قصيراً أسود اللون.

وحمل Jaden حقيبة ظهر سوداء، وحذاءً رياضياً، كما حرص على وضع سلسلة سوداء ليكمل إطلالته النسائية الغريبة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كتب Smith عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "ذهبت إلى محلّ top shop لأشترى بعض الملابس النسائية، وأنا أعي كلامي تماماً"، مما أثار الشكوك حول نيته بالتحول إلى امرأة، كما فعل Bruce Jenner مؤخراً.

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