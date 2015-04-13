بالفيديو: بيونسيه وجاي زي في حفل زفافهما منذ 7 أعوام

نشر مغني الراب الأمريكي Jay Z فيديو يعود إلى يوم زفافه والنجمة العالمية Beyoncé بمناسبة عيد زواجهما السابع.

ويظهر في الفيديو القصير النجمُ البالغ من العمر 45 عاماً، على حسابه على إنستغرام، أثناء تبادله مع النجمة البالغة من العمر 33 عاماً نذورهما، قبل أن يقدّم لها خاتم الزواج ويضعه في إصبعها الذي تميّز بطلاء أزرق اللون.

وبعد هذه اللحظات السعيدة والجميلة، نرى العروسين الجديدين وهما يسيران في وسط صالة مميّزة زُيّنت كلّها باللون الأبيض، وحولهما حوالى 40 مدعوّاً من العائلة والأصدقاء.

يُشار إلى أنّ Beyoncé وزوجها Jay Z تزوّجا عام 2008 في حفل صغير، من دون أن يكشفا يوماً عن أيّ صور للحفل إلا خلال جولتهما المشتركة On The Run، حيث نشرا فيديو

يتضمّن صوراً من زواجهما وبعض اللقطات المؤثرة العائدة إليهما مع ابنتهما الصغيرة على وقع أغنية Forever Young.

يُذكر أن النجمة العالمية Beyoncé قدّمت لزوجها مغني الراب Jay Z بمناسبة عيد زواجهما السابع أغنية رومانسية جديدة حملت عنوان "Die With You".