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ربيع الثقافة البحريني يحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش

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ربيع الثقافة البحريني يحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش ربيع الثقافة البحريني يحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش

الإثنين 13-04-2015 15:00

قدّمت الفرقة القومية العربية للموسيقى، على خشبة مسرح الصالة الثقافية حفلها الغنائي، الذي يقام بمناسبة ذكرى مرور أربعين عامًا على رحيل المطرب فريد الأطرش، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في نسخته العاشرة في حفل مفتوح للجمهور، أقيم الحفل بالتعاون مع السفارة المصريّة، بأداء الفرقة القومية العربية للموسيقى وبرفقة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصريّة.

أمام المدرج الممتلئ عن آخره، قدّمت الفرقة بقيادة المايسترو حازم القصبجي باقة من أغنيات الفنان الراحل، اختيرت بعناية لتناسب أذواق وتفضيلات المستمعين من الجمهور البحريني، من بينها : إياك من حبي، علشان ماليش غيرك، عليك صلاة الله وسلامه، ليالي الأنس، جميل جمال، بساط الريح وغيرها من الأغنيات تؤدى بأصوات مجموعة من المطربين وهم محمد متولي، ريم كمال، وليد حيدر وإيمان عبد الغني.

يُذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقه موسيقية مصريه تحيي روائع الفن الموسيقى والتراثي في فنون الموسيقى العربية. تأسست عبر المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية" عام 1989م، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي في الدول العربية وتقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، وقد غنى بمصاحبة الفرقة كبار المطربين العرب مثل وديع الصافي وسعاد محمد وسعاد مكاوي وسمية قيصر ولطفي بوشناق. ويبلغ عدد أعضاء الفرقة القومية العربية للموسيقى مئة فرد.

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سيدتي