أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الكاتب غونتر غراس الحائز على نوبل للآداب

Google+ Print

الإثنين 13-04-2015 17:51

توفي الكاتب الألماني Guenter Grass الحائز على جائزة نوبل للآداب عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

 

وأكدت خبر وفاة الكاتب دار النشر "شتايدل"، بعد أن وافته المنية صباح اليوم في إحدى مستشفيات مدينة "لويبيك" الألمانية.

 

Guenter حاز جائزة نوبل للآداب عام 1999، فيما كانت أشهر أعماله روايته " طبل الصفيح"، التي نشرت في عام 1959، وتُرجمت إلى 24 لغة، من بينها العربية.

 

ولد Guenter في مدينة "غدانسك" في بولندا، وخدم في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية وشارك في

 

منظمة " فافن أس أس" النازية، حسبما أقرّ هو في عام 2006.

 

يُذكر أن Guenter Grass اتخذ موقفاً معادياً لإسرائيل، ووصفها بأنها تهديد للسلام العالمي.

 

في المقابل، منعته إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة أنه شخص غير مرغوب فيه.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي