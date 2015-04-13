وفاة الكاتب غونتر غراس الحائز على نوبل للآداب

توفي الكاتب الألماني Guenter Grass الحائز على جائزة نوبل للآداب عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

وأكدت خبر وفاة الكاتب دار النشر "شتايدل"، بعد أن وافته المنية صباح اليوم في إحدى مستشفيات مدينة "لويبيك" الألمانية.

Guenter حاز جائزة نوبل للآداب عام 1999، فيما كانت أشهر أعماله روايته " طبل الصفيح"، التي نشرت في عام 1959، وتُرجمت إلى 24 لغة، من بينها العربية.

ولد Guenter في مدينة "غدانسك" في بولندا، وخدم في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية وشارك في

منظمة " فافن أس أس" النازية، حسبما أقرّ هو في عام 2006.

يُذكر أن Guenter Grass اتخذ موقفاً معادياً لإسرائيل، ووصفها بأنها تهديد للسلام العالمي.

في المقابل، منعته إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة أنه شخص غير مرغوب فيه.