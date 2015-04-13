ليلة_الابطال - بيبي يطالب ريال مدريد بمواجهة أتليتكو بنفس أسلوب الموسم الماضي

(إفي): أكد البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد الإسباني أن فريقه قادر على تجاوز غريمه أتليتكو إذا لعب بـ"ندية وحماس مع التواضع".

وأكد بيبي أنه لا يعاني من إصابة بالكاحل، وأنه مستعد للمشاركة في الدربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون مساء الثلاثاء المقبل.

وأوضح اللاعب "المباراة ستكون صعبة علينا وعليهم، لا يجب أن نقع في نفس أخطاء الدربيات السابقة، يجب أن نلعب بندية وتواضع كما فعلنا في الموسم الماضي، ستكون مواجهة مثيرة".

ومنذ نهائي لشبونة الذي حسمه الريال 4-1 بالنسخة الماضية من التشامبيونز، لم يفز الميرنجي في ستة دربيات متتالية، حيث فاز أتليتكو في أربعة وتعادلا مرتين.

وعن عودة الأمل في التتويج بالليجا بعد تقلص الفارق مع المتصدر برشلونة الى نقطتين، قال بيبي "تقلص الفارق أمر مهم، لكن المشوار يزال طويلا، لابد من القتال أكثر، يجب أن نلعب كل مباراة بجدية تامة".