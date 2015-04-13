ليلة_الابطال - عودة بيل.. واستدعاء جميع لاعبي ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

مدريد، (إفي): استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جميع لاعبيه لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تقام الثلاثاء على ملعب جاره أتلتيكو "فيسنتي كالديرون"، ومن بينهم الويلزي جاريث بيل بعد شفائه.

وبعد أشهر، خلت أخيرا قائمة الريال من الإصابات في وقت حاسم من الموسم. واستدعى أنشيلوتي جميع لاعبيه وسيعلن عن أسماء المستبعدين غدا، قبل ساعات من التوجه إلى "فيسنتي كالديرون".

وعاد إلى القائمة الألماني توني كروس والكولومبي جيمس رودريجيز، بعد غيابهما عن مباراة إيبار الأخيرة في الدوري الإسباني للإيقاف.

كما عاد بيل بعد شفائه من حمل عضلي زائد وإصابة في القدم اليسرى، وكذلك البرتغالي فابيو كوينتراو والألماني سامي خضيرة، اللذين شفيا من الإصابة في الركبة والظهر على الترتيب.

وسيبيت الفريق الليلة بمدينة ريال مدريد الرياضية، قبل أن يخضع لتمرين خفيف لفك العضلات قبل المباراة.

وضمت القائمة كلا من:

المرمى: إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو

الدفاع: داني كارباخال وألبارو أربيلوا وسرخيو راموس وبيبي ورافايل فاران وناتشو فرنانديز ومارسيلو وكوينتراو

الوسط: خضيرة وكروس وأسيير إيارامندي ولوكاس سيلفا ولوكا مودريتش وإيسكو آلاركون وجيمس وبيل وخيسيه رودريجيز وكريستيانو رونالدو

الهجوم: كريم بنزيمة وخافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"