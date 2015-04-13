ليلة_الابطال - أنشيلوتي: ليس لدينا هاجس اسمه أتلتيكو.. ومواجهة سيميوني مشكلة

مدريد، (إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن الفريق الملكي ليس لديه أي "هاجس من أتلتيكو مدريد"، وهو الفريق الذي لم يتمكن من الفوز عليه في ست مواجهات جمعتهما الموسم الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين قبيل لقاء "الروخيبلانكوس" مساء الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قال أنشيلوتي إنه يأمل في أن يتوج باللقب الـ11 في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "نحن ليس لدينا هاجس من أتلتيكو مدريد، ولكننا نتوق إلى ربع نهائي دوري الأبطال الذي يمكنه أن يحملنا إلى الدور نصف النهائي القريب من النهائي. هدفنا ليس الفوز على أتلتيكو ولكن التتويج باللقب الـ11".

ويرى الإيطالي أن الفريقين سيخوضان لقاء متكافئا لا يوجد فيه مرشح أقرب للفوز على الآخر.

وأوضح "الفرص الآن تمثل 50% للفريقين. طريقة لعبنا وعقليتنا والفكرة التي نتبعها دائما للاستمتاع بمستوى لاعبي فريقي لن تتغير" بسبب لقاء الثلاثاء.

وأبرز أنشيلوتي أن غريمه ينافس هو الآخر منذ أول دقيقة في المباراة حتى آخر دقيقة، مبينا أنه يود أن يرى لاعبيه ينافسون ويكافحون حتى النهاية ويحاولون الفوز حتى آخر دقيقة مع السيطرة على اللعب.

ولا يعتقد المدرب الإيطالي أن مستقبله مع الملكي متوقف على مواجهة أتلتيكو في ذهاب وإياب دوري أبطال أوروبا.

وأكد "لا أعتقد هذا، فالأمر يعتمد على الموسم بأكمله وهذا اللقاء يمثل جزء منه. الحكم على عملي سيكون في نهاية الموسم".

مدرب عظيم

وحول مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييجو سيميوني، قال أنشيلوتي: "إنه مدرب عظيم، لقد برهن على ذلك في مختلف النواحي. يعجبني كثيرا، فهو أحد أفضل المدربين في العالم. إنه لشرف لي أن أواجهه كما أنه يمثل مشكلة في الوقت نفسه".

وعلى مدار المؤتمر الصحفي، حاول أنشيلوتي أن يظهر أن الهزائم السابقة أمام أتلتيكو باتت جزءا من الماضي، "كل مباراة لها مشكلاتها، وكل خسارة كانت مختلفة"، مبرزا أهمية تأهل فريقه إلى الدور المقبل بالمنافسة القارية.

كما أكد أن كافة لاعبي الملكي يمكنهم اللعب بما فيهم جاريث بيل الذي تعافى من كدمة في القدم اليسرى "جاريث بيل في حالة جيدة مثله مثل باقي لاعبي الفريق المتاحين والذين باتوا في القائمة".

وأشار أنشيلوتي إلى الفوز الذي حققه الملكي الموسم الماضي في نهائي دوري الأبطال، مفصحا "إنها ذكرى لا تنسى".

أتم "لقد سمحت لنا بالتتويج باللقب الذي كان بالغ الأهمية للفريق كما أنه ما زال اللقب الأهم بالنسبة لنا. إنها ذكرى جيدة من الماضي، الآن نحن نركز على الحاضر ونحلم بالفوز بلقب آخر".