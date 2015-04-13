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الإصابة تبعد هداف البوندزليجا حتى نهاية الموسم

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الإصابة تبعد هداف البوندزليجا حتى نهاية الموسم الإصابة تبعد هداف البوندزليجا حتى نهاية الموسم

برلين، (إفي): يودع أليكس ماير متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني في الموسم الجاري، الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، وفقا لما أعلنه ناديه آينتراخت فرانكفورت اليوم الاثنين.

وقال تومس شاف مدرب الفريق: "إصابة أليكس تلحق بنا ضررا كبيرا. كان الأمل يحدونا في أن يتمكن من مساعدتنا بأهدافه".

وكان النادي يأمل في معالجة الإصابة، لكن التدخل الجراحي بات ضروريا.

يشار إلى أن ماير يتصدر ترتيب هدافي البوندزليجا بـ19 هدفا يليه الهولندي أرين روبن لاعب بايرن ميونيخ بـ17 هدفا، لكن البافاري مصاب هو الآخر ولم يتحدد بعد موعد عودته.

أما المركز الثالث فيحتله البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أيضا وله 16 هدفا.

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