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#ليلة_الابطال - جميع لاعبي برشلونة عدا ألفيش وفيرمايلين يتوجهون إلى باريس

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#ليلة_الابطال - جميع لاعبي برشلونة عدا ألفيش وفيرمايلين يتوجهون إلى باريس #ليلة_الابطال - جميع لاعبي برشلونة عدا ألفيش وفيرمايلين يتوجهون إلى باريس

برشلونة، (إفي): كشف لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة عن قائمة تضم 22 لاعبا من أجل السفر إلى باريس لخوض لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان، يغيب عنها المصابان داني ألفيش، وتوماس فيرمايلين.

ويعاني الظهير الأيمن البرازيلي، الذي يغيب في كل الأحوال لتراكم البطاقات، من التواء في الكاحل من الدرجة الأولى.

ومن المرجح أن يغيب عن مباراة السبت 18 من الشهر الجاري أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث لم يحدد الجهاز الطبي للفريق الكتالوني بعد الوقت الذي يحتاجه للتعافي.

في المقابل، سيعود إلى قائمة الفريق في الرحلة إلى العاصمة الفرنسية الظهير البرازيلي الآخر دوجلاس والحارس جوردي ماسيب، كما يسافر مع الفريق منير الحدادي لاعب فريق الشباب بالنادي.

وضمت القائمة المسافرة للقاء ملعب (حديقة الأمراء) كلا من:

المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو وجوردي ماسيب

الدفاع: مارتين مونتويا وجيرارد بيكيه وخافير ماسكيرانو ومارك بارترا ودوجلاس وجوردي ألبا وأدريانو وجيريمي ماتيو

الوسط: إيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وشابي هرنانديز وأندريس إنيستا ورافينيا وسرجيو روبرتو

الهجوم: بيدرو رودريجيز ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار ومنير الحدادي

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