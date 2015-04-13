ليلة_الابطال - مارسيلو: مواجهة أتلتيكو تأتي في توقيت جيد بالنسبة لنا

مدريد، (إفي): اعتبر الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو أن مواجهة أتلتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال والتي ستلعب مباراة الذهاب فيها مساء الثلاثاء على ملعب فيسينتي كالديرون تأتي "في توقيت جيد" بالنسبة لفريقه.

وأشار مارسيلو إلى أنه لكي ينجح فريقه في الفوز على أتلتيكو فيجب عليه "التضحية بكل شيء في الملعب والكفاح والقتال حتى النهاية".

وأكد اللاعب البرازيلي أن مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال تحمل طابعا خاصا وليس لها علاقة بالمبارايات الست التي خاضها الفريقان معا هذا الموسم في كأس السوبر وكأس الملك والليجا والتي لم يقدر الـ"ميرينجي" على الفوز بأي منها.

وأضاف مارسيلو "أتلتيكو فريق عظيم يقاتل كثيرا، لا نفكر في المبارايات التي لم نفز بها، الأمور تختلف الآن كثيرا ولدينا مباراتين لاثبات قدرتنا على الفوز".

وتابع الظهير الأيسر "الفريق في حالة جيدة وثقته مرتفعة عن الشهور الماضية، المباراة تأتي لنا في توقيت جيد".

وأكمل مارسيلو "المواجهة لها شقين: ذهاب وعودة والأمور ستكون مختلفة، نعرف ما الذي يتوجب علينا القيام به غدا وبعدها في البرنابيو".

وأشار اللاعب إلى أنه في هذا النوع من المبارايات لا يوجد فريقه يتمتع بأفضلية على الآخر، مؤكدا أن الأمر هذه المرة ليس مثل نهائي لشبونة العام الماضي الذي فاز به الميرنجي لأنه يعتمد على مواجهتين.