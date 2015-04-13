بالصور.. الآلاف يتهافتون على شواطىء ومنتزهات الإسماعيلية والمحافظ يتابع الأمن

حرص، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية تفقدية بالحدائق العامة والمنتزهات فى، صباح يوم شم النسيم، والالتقاء بالمواطنيين للترحيب بهم والاطمئنان على مستوى النظافة العامة بمختلف الأحياء وقطاعات المحافظة .

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وانطباعاتهم ومدى سعادتهم بزيارة الإسماعيلية والاستمتاع بقضاء أجازة شم النسيم فى حدائق وشواطىء الأسماعيلية، مؤكدًا على ترحيب المحافظة بجميع ضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات كما التقى المحافظ بمجموعات القدس الكشفية التابعة لمركزشباب الشيخ زايد فى معسكرهم الكشفى التطوعى لتقديم خدمة الاسعافات الأولية، وقد أهدى مشرف المجموعة منديل الكشافة إلى المحافظ .

وأصدر المحافظ خلال الجولة تعليمات لرؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال فرق الطوارىء وعمال النظافة للمرور على جميع الحدائق والمنتزهات على مدار الساعة لرفع القمامة والمخلفات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية .