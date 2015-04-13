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بالصور.. ​الحدائق بأسيوط تستقبل آلاف المواطنين بالمجان احتفالًا بيوم شم النسيم

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بالصور.. ​الحدائق بأسيوط تستقبل آلاف المواطنين بالمجان احتفالًا بيوم شم النسيم بالصور.. ​الحدائق بأسيوط تستقبل آلاف المواطنين بالمجان احتفالًا بيوم شم النسيم

الحدائق والمتنزهات بأسيوط تستقبل آلاف المواطنين بالمجان احتفالا بيوم شم النسيم

شهدت، حديقة الفردوس بوسط مدينة أسيوط، والحدائق العامة المنتشرة فى المحافظة إقبالاً كبيراً، من جانب الأهالى والأسر احتفالًا بعيد شم النسيم، حيث توافد الآلاف منهم على الحدائق للاحتفال فيما شهدت البوابات الرئيسية للحدائق تشديدات أمنية مكثفة من الشرطة.

وكانت جميع الحدائق العامة بمحافظة أسيوط قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر للمواطنين للدخول بالمجان.

وأكد، جمال عباس، سكرتير عام محافظة أسيوط، استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد شم النسيم من خلال تعليمات، المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة، رحلات نيلية للاستمتاع بالعيد، وشدد على أهمية تسيير حملات منتظمة ومكثفة من والطب البيطري للتأكد من سلامة الغذاء والأسماك، بالإضافة لتواجد جميع المسئولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم وخاصة بمرافق مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات، والوحدات الصحية لضمان سلامة جميع المرافق وإيصالها للمواطنين.

وقال، جمال عباس، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طواريء خلال يوم الاحتفال، والتنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات.

وأشار سكرتير عام المحافظة خلال جولته على الحدائق، إلى رفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيع وعرض اللحوم.​

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