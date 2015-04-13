حلمي طولان لـ في الجول: لا شك الزمالك سيفوز بالدوري.. وفيريرا غالبا لم يحفظ أسماء اللاعبين

لا يوجد شك لدى حلمي طولان المدير الفني لسموحة، بأن الزمالك بغض النظر عن نتيجة الفريقين معا يوم الثلاثاء، سيكون بطلا للدوري المصري مع نهاية الموسم.

طولان يلتقي ناديه السابق الزمالك يوم الثلاثاء في لقاء ناري يجمع طرفي نهائي كأس مصر في الموسم المنصرم.

وحرص FilGoal.com على إجراء حوار مطول مع أيقونة الزمالك، والمدرب المخضرم، قبل مواجهة الزمالك.

- من سيفوز بالدوري؟

بالنسبة لي لا أشك لحظة في هذا، الزمالك سيكون بطلا للدوري مع نهاية الموسم.

الزمالك يضم كل اللاعبين الذين يستطيعون منح الفريق اللقب. ومع هؤلاء النجوم وهذا النظام الموضوع الدوري ملك للنادي الأبيض.

- وكيف تعد فريقك لمواجهة من سيفوز بالدوري المصري؟

قبل كل مباراة هامة أتبع نظرية في علم النفس تسمى الإبعاد.

عليك أن تبعد كل التوتر والمسؤولية عن كاهل اللاعبين، لا يجب أن يتسبب المدرب في وضع أي ضغط على فريقه.

في المباريات الكبرى، لا أطالب فريقي بالفوز.. فقط أكتفي بأن أطلب منهم الأداء.

- أنت من اكتشف أحمد عيد عبد الملك، هل تشعر بالقلق على سموحة في مواجهته؟

عيد عبد الملك حالة استثنائية في كرة القدم المصرية.. هو اللاعب الوحيد ربما الذي يفعل كل شيء في كرة القدم.

في الدفاع، والهجوم، في صناعة الفرص وحسمها وتحويلها إلى أهداف، في المراوغة وإيجاد الحلول لرفاقه.. كل شيء فعلا، ويقدم هذا الموسم أداء استثنائيا.

- وأيمن حفني؟

مع عيد يملك الزمالك الثنائي الأفضل..

مهارة أيمن وحماس أحمد عيد قوة كبيرة لدى الزمالك، ولها الفضل في وجود الفريق في المركز الأول بالدوري حتى الآن.

- من اللاعب الذي تتمنى الحصول عليه لفريقك من الزمالك؟

كلهم!

هنا يجب إيضاح أمر هام، الزمالك يملك قائمة ممتازة كبيرة.. البدلاء قوة للفريق.

البدلاء يستطيعون منح الزمالك الفوز على فريقي أو تهديده. هناك نجوم لا تصدق أحيانا أنهم يجلسون على مقاعد البدلاء، لكن هذا هو البناء السليم الذي قام به النادي ويجني ثماره حاليا.

- وماذا عن جوزفالدو فيريرا؟

أظن أنه حتى الآن لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد.. المدرب يحتاج إلى وقت، والأجنبي يحتاج لوقت أكبر. لا أحد يستطيع أن يطلب منه أكثر حاليا.

- لديك تاريخ طويل ضد الزمالك.. ما هي المباراة التي لا تنساها كمدرب مع وضد الفريق الأبيض؟

مع حرس الحدود حين فزنا 5-1.. فزت كثيرا على الزمالك وأعرف كيف أقوم بذلك، انتصرت على الفريق مع اتحاد الشرطة كذلك.

أما مع الزمالك ففزنا كثيرا ولعبنا بشكل جيد لفترات.. لكن هناك مباراة سيئة لنا كانت ضد أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال وخسرناها 4-1..

في هذا اللقاء كان الفريق منقوصا من عناصر عديدة واضطررت مثلا لإشراك شيكابالا كمهاجم.