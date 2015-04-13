الزمالك بالقوة الضاربة في مواجهة سموحة

أعلن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 20 لاعبا لمواجهة الأسيوطي في الجولة الـ25 غدا الثلاثاء.

واعتمد فيريرا على نفس قائمة اللاعبين التي واجهت رايون سبورتس في رواندا في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، باستثناء واحد.

وانضم إسلام جمال للقائمة بدلا من أحمد سمير الظهير الأيسر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: عمر جابر - حازم إمام - إسلام جمال - علي جبر - أحمد دويدار - محمد كوفي - حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد - أحمد توفيق - محمد شعبان - أيمن حفني - معروف يوسف - إبراهيم صلاح - أحمد عيد عبد الملك

خط الهجوم: أحمد علي - باسم مرسي - خالد قمر