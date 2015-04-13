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بالصور.. أهالى الوادى الجديد يحتفلون بشم النسيم فى المزارع والحدائق

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يحتفل أهالى محافظة الوادى الجديد بأعياد الربيع وشم النسيم فى المزارع والحدائق العامة والمنتزهات، حيث خرجت الأسر والمواطنون مصطحبين أطفالهم إلى الزراعات الخاصة بهم للاحتفال بشم النسيم، كعادة أهالى المحافظة فى الوقت الذى خرج آخرون إلى المنتزهات والساحات الشعبية فى أجواء احتفالية هادئة.
>إحدى الأسر تحتفل بشم النسيم وسط مزارع النخيل بالوادى الجديد -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى الأسر تحتفل بشم النسيم وسط مزارع النخيل بالوادى الجديد

ورفعت محافظة الوادى الجديد ومديرية الأمن درجة الاستعداد لأقصى درجاتها، تحسبا لوقوع أية أو طوارئ خلال احتفالات أعياد الربيع على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم تعزيز التواجد والانتشار الأمنى فى الشوارع وفى المنتزهات والحدائق العامة، كما تم تكثيف الخدمات الأمنية على المواقع الحيوية وعلى كافة مداخل المحافظة.

كما تم تشكيل فرق تموينية مشتركة مع مباحث ومديريات الصحة والطب البيطرى لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات التى يتم بيعها فى الأسواق وخاصة الفسيخ والرنجة والأسماك المدخنة.

أطفال الخارجة يحتفلون بشم النسيم برفقة أسرهم -اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال الخارجة يحتفلون بشم النسيم برفقة أسرهم

احتفالات المواطنين فى المزارع بشم النسيم -اليوم السابع -4 -2015
>

احتفالات المواطنين فى المزارع بشم النسيم

جانب من احتفالات شم النسيم بالوادى الجديد -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من احتفالات شم النسيم بالوادى الجديد

احتفالات شم النسيم فى إحدى المزارع بالخارجة -اليوم السابع -4 -2015
>

احتفالات شم النسيم فى إحدى المزارع بالخارجة

الأطفال يحتفلون بشم النسيم بالمزارع -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يحتفلون بشم النسيم بالمزارع

جانب من احتفالات شم النسيم بالساحة الشعبية بالخارجة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من احتفالات شم النسيم بالساحة الشعبية بالخارجة

إقبال كثيف من المواطنين على المنتزهات بالوادى الجديد -اليوم السابع -4 -2015
>

إقبال كثيف من المواطنين على المنتزهات بالوادى الجديد

جانب من احتفالات الأطفال بالساحة الشعبية بالخارجة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من احتفالات الأطفال بالساحة الشعبية بالخارجة

فقرات فنية وترفيهية فى المنتزهات للأطفال -اليوم السابع -4 -2015
>

فقرات فنية وترفيهية فى المنتزهات للأطفال

الأسر تحتفل بشم النسيم فى المنتزهات -اليوم السابع -4 -2015
>

الأسر تحتفل بشم النسيم فى المنتزهات

إحدى الأسر تحتفل بشم النسيم -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى الأسر تحتفل بشم النسيم

أجواء احتفالية بشم النسيم بالوادى الجديد -اليوم السابع -4 -2015
>

أجواء احتفالية بشم النسيم بالوادى الجديد

أسرة تحتفل بشم النسيم فى بئر زراعى بالخارجة -اليوم السابع -4 -2015
>

أسرة تحتفل بشم النسيم فى بئر زراعى بالخارجة


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