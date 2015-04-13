بالصور.. شواطئ الإسكندرية تتمسك بـ"شم النسيم" وتتحدى اضطرابات الطقس

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الاثنين، برغم اضطرابات الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين.

واستقبلت شواطئ الإسكندرية والمنتزهات والحدائق العامة، خاصة فى حدائق المنتزة وملاهى المعمورة، عدداً كبيراً من أهالى المحافظة، والمحافظات الأخرى، لقضاء إجازة شم النسيم، وسط أجواء من البهجة والفرح.

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الأطفال يستمتعون بمياة البحر

من جهة أخرى، شهدت أسواق الرنجة والفسيخ، بالمحافظة، حالة من الركود، نظراً لارتفاع الأسعار، حيث تراوحت أسعار الفسيخ ما بين 60 جنيهاً إلى 90 جنيهاً للكيلو، فيما بدأت أسعار الرنجة من 25 جنيهاً للكيلو ، وصولاً إلى 50 جنيها.

وكان محافظ الإسكندرية، هانى المسيرى، تفقد صباح اليوم شواطئ المحافظة، للاطمئنان على استعداداتها لاستقبال المحتفلين بـ"شم النسيم"، فى الوقت الذى وفرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عمالة مدربة بزى موحد مجهزين بكافة أدوات الإنقاذ اللازمة وتوفير الرايات التى تدل على حالة الشاطئ، للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ.

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إقبال كبير على الشواطئ برغم برودة الطقس

فى سياق متصل، تكثف مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، انتشار سيارات الإسعاف المجهزة على امتداد كورنيش الإسكندرية تحسباً لوقوع أى طارئ، والحفاظ على سلامة المصطافين وزوار الشواطئ.



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المصطافين على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بشم النسيم



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إقبال كبير على الشواطئ



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الأطفال يستمعتون بشم النسيم على شواطئ الإسكندرية



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ركوب المراكب والاستمتاع بمياه البحر



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أطفال يمرحون فى المياه



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الإسكندرانية يتحدون برودة الطقس



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الأطفال يمرحون فى البحر



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إقبال كبير على الشواطئ



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الأهالى يخرجون إلى الشواطئ والمتنزهات فى شم النسيم