ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بفنادق جنوب سيناء فى أعياد الربيع

أكد العميد عصام خضر مدير ادارة الأزمات والعمليات بمحافظة جنوب سيناء، ارتفاع نسبة نسبة الاشغالات على مستوى المحافظة، والتى وصلت فى مدينة شرم الشيخ إلى 75% وهى نسبة مرتفعة جداً نتيجة الاحتفالات بأعياد الربيع.

وأضاف "خضر"، أن مطار شرم الشيخ استقبل اليوم 16 ألف سائح مصرى وأجنبى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بشكل ملحوظ.

وأكد أن نسبة الإشغال السياحى فى مدينة رأس سدر تصل إلى 52%، رغم قربها الشديد من محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى إلا أن معظم السائحين يفضلون الذهاب إلى شرم الشيخ، موضحا أن نسبة الإشغال السياحى فى طابا ونويبع لا تختلف كثيرا عن مدينة رأس سدر، حيث تصل إلى 48%، مؤكداً أن الفنادق والقرى السياحية ستقدم للسياح خلال فترة احتفالات الربيع أشهر وجبات ومأكولات شم النسيم.