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ضبط 150 كيلو مخلل يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بطنطا

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ضبط 150 كيلو مخلل يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بطنطا ضبط 150 كيلو مخلل يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل محملة بـ150 كيلو مخلل يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى أثناء مرورها بشارع الجيش أول طنطا. تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم "6478ع ى أ" قيادة "مصطفى.م.م"، 27 سنة، مقيم قرية كفر ميت حواى مركز السنطة أثناء مرورها فى شارع الجيش أول طنطا بـ150 كيلو مخلل بدون تاريخ يوضح تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

وبسؤال المتهم قرر أن المضبوطات ملك "عنتر.م.ع.م"، وأنه يقوم بتوزيعها على أصحاب المحلات. تحرر المحضر رقم 8045 جنح قسم أول طنطا وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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