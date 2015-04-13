محافظ مطروح يتفقد إنشاء موقف جديد لسيارات الأجرة بجوار "سوق ليبيا"

تفقد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، يرافقه عبد الغفار الملاح، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة، للمدن الغربية بالمحافظة "برانى ـ النجيلة".

يقام الموقف الجديد بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر أن يلحق به مبنى إدارى على مساحة 300 متر، ويتسع لعدد 20 سيارة أجرة.

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المبنى الإدارى للموقف الجديد لسيارات المدن الغربية

وقال أبو زيد فى تصريحات له اليوم: "الموقف الجديد يقضى على المواقف العشوائية، ويحقق الانضابط المرورى، ويحفظ المظهر الحضارى والجمالى لمدينة مرسى مطروح"، مشيراً إلى أنه وجه بسرعة إنهاء أعمال الدهانات بأرصفة الشوارع المحيطة بالموقف، وبناء سور لسوق الخضار الجديد، فضلاً عن تركيب لمبات إضاءة جديدة بأعمدة الإنارة فى منطقة سوق ليبيا.

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محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء موقف جديد للسيارات

وأصدر المحافظ تعليمات بإلزام سيارات الأجرة بأماكنها بالمواقف المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، وإزالة تعديات ورش صيانة السيارات أمام موقف الكيلو 2 مع زراعة أشجار لحجب الرؤية أمام المحلات، حفاظاً على المظهر السياحى والحضارى للمدينة .



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إحدى الموانات تصافح المحافظ خلال جولته بالشوارع

-تطوير شوارع وميادين مطروح لتحقيق السيولة المرورية الصيف المقبل

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