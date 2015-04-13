5 حالات تسمم من تناول الفسيخ بالمستشفى الأميرى بالإسكندرية

استقبلت المستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية اليوم الاثنين 5 حالات تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد.

وقال الدكتور طارق خليفة مدير المستشفى، فى تصريحات له اليوم إن قسم السموم بالمستشفى قد استقبل 5 حالات تسمم نتيجة تناول وجبات من فسيخ فاسد، مؤكدا أن حالاتهم الصحية مطمئنة عقب تلقى العلاج اللازم.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وإلغاء أجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض المناوبين لمواجهة الحالات الطارئة وخاصة حالات التسمم الغذائى والعدوى الميكروبية وحالات الإصابات بالإضافة إلى الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف حجازى أنه تم توفير كميات مضاعفة من الأمصال وترياق السموم والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات، وأن سيارات الإسعاف ترتكز بجوار الحدائق والشواطئ، بالتنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية.