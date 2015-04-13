بالصور.. إقبال كثيف على شواطئ البحر الأحمر للاحتفال بشم النسيم

شهدت شواطئ محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بمدنها الست، حالة من الإقبال غير العادى من أهالى المحافظة والوافدين عليها من المحافظات المجاورة، تزامناً مع الاحتفال بأعياد الربيع، حيث امتلأت الشواطئ العامة والخاصة بالآلاف من الأهالى للاحتفال بأعياد الربيع.

وشهدت الشواطئ البعيدة من المناطق السكنية والنادى الاجتماعى بمدينة الغردقة أكبر أعداد من الأهالى الوافدين، وكذلك على أطراف المدن كشواطئ منطقة الأحياء شمال الغردقة.

وتوافد اآولاف على شاطئ رقم 4 بمدينة الغردقة، من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء أوقاتهم على شواطئ المدينة، وأصطحب الأهالى مأكولات السمكية المملحة لتناولها على شواطء البحر فى جو أسرى ممتع.

بينما انتقت بعض الشواطئ الخاصة طبقة معينة من الأهالى، نظراً لارتفاع أسعار تذاكر الدخول، حيث الاستمتاع بالهدوء ومنها شواطئ الفيروز وغيرها، وقضى لبعض منهم يوم شم النسيم على شواطئ القرى السياحية المختلفة بالعردقة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء عوض مدير مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ بالمستشفيات، تحسباً لحدوث أى حوادث أثناء الاحتفال بأعياد الربيع.

وأضاف مدير الصحة البحر الأحمر على إلغاء الأجازات بمستشفيات المحافظة وألغت جميع الإجازات للأطباء وهيئة التمريض، مع زيادة نبطشيات العمال بالمستشفيات.

كما أعلن الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أستعداد الأسعاف التام لحالة الطوارئ المفاجئة، مشيراً إلى أن مديرية الصحة حرصة على وضع عدد كبير من تمركزات للسيارات الأسعاف داخل مدينة الغردقة، وبالقرب من الشواطئ بلغت 23 سيارة أسعاف، والمدن المختلفة تحسباً لحدوث أى حالات غرق أو تسمم جماعى، ولم تشهد محافظة البحر الأحمر حتى الأن أى حالات متعلقة بشم النسيم سوى مصرع شخص أثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية على أحد شواطئ القصر .

ومن جانبه، أكد اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، على أنه تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى تكثيف الحملات التأمينية فى الشوارع وعلى المناطق الحيوية فى الاحتفالات بأعياد شم النسيم اليوم.

فيما أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، أنها كثفت منذ عدة أيام حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية الكبرى بجميع مدن المحافظة الستة، واليوم هناك تابعة من مفتشى التموين والرقابة على المحال.

كما أعلن اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، أن غرفة عمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة، على تم استعداد لاستقبال أى بلاغات لحدوث اى مشكلات للاهالى أثناء الأحتفال بأعياد الربيع .



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أعداد كبيرة من المحتفلين بأعياد الربيع على شواطئ الغردقة



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أغلب الوافدين من محافظات الصعيد على شاطئ البحر الأحمر



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المأكولات المملحة والأسماك ولفسيخ سيد الموقف على شواطئ الغردقة



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سيارات الأسعاف بجوار شواطئ الغردقة



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جو أسرى ممتع على شواطئ البحر الأحمر فى شم النسيم