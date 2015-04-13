محافظ الفيوم يضبط تروسيكل محملا بأسطوانات بوتاجاز قبل بيعه بالسوق السوداء

ضبط المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تروسيكل محملا بأسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وذلك أثناء جولته اليوم الاثنين للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة.

تم ضبط تروسيكل بدون لوحات قيادة "أحمد م" 20 سنة والذى أفاد بأنه يقوم بتوزيع الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء لصالح "هدى س ع" 36 سنة مقيمة قرية بنى صالح مركز الفيوم.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 10253 جنح مركز الفيوم وتم التحفظ على الأسطوانات المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.