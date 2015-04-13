وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد تقوم بزيارة مفاجئة للوحدات والإدارات الصحية

قامت، الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، بزيارة للوحدات والإدارات الصحية بمركزي بلاط والداخلة، للإطمئنان علي استعدادهم للطوارئ في شم النسيم .

قال، الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة الصحية بمركز بلاط، أن وكيلة وزارة الصحة قامت اليوم بالمرور على الوحدات والادارات الصحية بمركزي بلاط والداخلة .

وأكدت أن حياة المواطنين هي أهم ما نملك وأنها لن تتهاون في أي شكوى من طبيب أو أي من أطقم التمريض وأشادت مشرف بمستوي النظافة، ومكافحة العدوى بمستشفي بلاط المركزي رغم قلة الإمكانيات، وعلي صعيد آخر التقت الدكتورة سيده مشرف ، بأحمد محمد سنوسي نقيب إسعاف الوادي الجديد، وعرض عليها العديد من مشاكل الاسعاف وتم الاتفاق علي لقاء مخصص للإسعاف للوقوف علي المشاكل وحلها، حيث أن مرافق الإسعاف من أهم المرافق على مستوى الجمهورية وفي نهاية زيارتها أكدت الدكتورة سيدة مشرف علي أن مكتبها مفتوح لتلقي المقترحات والشكاوى لجميع المواطنين .