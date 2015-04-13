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بالصور.. محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد شم النسيم

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محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد شم النسيم

محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد شم النسيم

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، اليوم، بزيارة عدد من الحدائق للاطمئنان شخصيًا علي استعداد هذه الحدائق لاستقبال زوارها خلال شم النسيم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين بيسر وسهولة وأكد علي الالتزام بتقديم كيس لتجميع القمامة لكل أسرة زائرة لتجميع مخالفاتها قبل مغادرة الحديقة ، مع وجود سيارات الإسعاف وقوات أمنية لتأمين الحدائق ومواجهة أي طارئ ،حيث تفقد المحافظ مرسي الأتوبيس النهري بحي بولاق أكد خلالها علي شرطة المسطحات المائية بإلزام كافة القوارب بأنواعها المختلفة بالالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعياّ بأي زيادة في الأفراد مع التأكد من مطابقة المركب للاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر كافة عوامل الأمان بها .

كما تفقد المحافظ حديقة الحرية والريادي وحديقة النهر بالجزيرة وحديقة الأندلس.

وأنهي المحافظ جولته بتفقد حديقة الفسطاط حيث شارك المواطنين فرحتهم بأعياد الربيع وقد بلغ عدد الزائرين في الساعات الأولي لحديقة الفسطاط مايقرب من مائة ألف مواطن.

رافق المحافظ في جولته المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، واللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب القاهرة ، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ،واللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق، ماهر صبحي رئيس حي القديمة .

 

 

محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد شم النسيم

محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد شم النسيم

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