المنياوية يحتفلون بشم النسيم بالحدائق وكورنيش النيل

حرصت الأسر المنياوية، منذ الصباح الباكر، على الذهاب الى الحدائق العامه والمتنزهات وكورنيش النيل، للإستماع بأعياد الربيع، وسط حالة من الطقس الجميل بعد استقرار الجو، وقاموا بشراء الفسيخ والرنجه والبيض والبصل للإحتفال.

كما قام الأطفال بشراء الترمس والفيشار والألعاب وركوب الخيل ، وحرص الشاب على إستقلال المراكب واللنشات النيليه للإستماع برحلة نيليه على أنغام الموسيقى.

ومن جانبه، ألغى اللواء صلاح الدين، زيادة محافظ المنيا، الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية، ونوابهم، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بفتح كافة الحدائق أمام الموطنين، ومراجعة كافة المعديات، سواء العامة أو الخاصة، لمواجهة أعداد الموطنين المتنقلين بين ضفتي النهر، مع ضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات من الطريق العام .

كما كلف وكيل وزارة الصحة، بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية، وإعلان حالة الطوارئ القصوى، وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية، لإستقبال أى حالة إصابة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال .