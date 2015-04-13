أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المنياوية يحتفلون بشم النسيم بالحدائق وكورنيش النيل

Google+ Print
المنياوية يحتفلون بشم النسيم بالحدائق وكورنيش النيل المنياوية يحتفلون بشم النسيم بالحدائق وكورنيش النيل

الإحتفال بشم النسيم فى محافظة المنيا

حرصت الأسر المنياوية، منذ الصباح الباكر، على الذهاب الى الحدائق العامه والمتنزهات وكورنيش النيل، للإستماع بأعياد الربيع، وسط حالة من الطقس الجميل بعد استقرار الجو، وقاموا بشراء الفسيخ والرنجه والبيض والبصل للإحتفال.

 كما قام الأطفال بشراء الترمس والفيشار والألعاب وركوب الخيل ، وحرص الشاب على إستقلال المراكب واللنشات النيليه للإستماع برحلة نيليه على أنغام الموسيقى.

ومن جانبه، ألغى اللواء صلاح الدين، زيادة محافظ المنيا، الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية، ونوابهم، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بفتح كافة الحدائق أمام الموطنين، ومراجعة كافة المعديات، سواء العامة أو الخاصة، لمواجهة أعداد الموطنين المتنقلين بين ضفتي النهر، مع ضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة أعمال  النظافة العامة ورفع الإشغالات من الطريق العام .

كما كلف وكيل وزارة الصحة، بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية، وإعلان حالة الطوارئ القصوى، وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية، لإستقبال أى حالة إصابة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا