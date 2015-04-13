مورينيو يرد.. هل دوما تشيلسي يفوز بصعوبة؟

انتقادات وجهت إلى تشيلسي وطريقة لعبه بعد الفوز بصعوبة على كوينز بارك رينجرز بهدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، يرد عليها المدير الفني للبلوز جوزيه مورينيو.

مورينيو قال: "وفي مباراة مانشستر يونايتد هذا الموسم ماذا حدث؟".

وأوضح "خسرنا نقطتين في أخر ثانية من اللقاء.. هذه الأمور تحدث، اليوم تفوز في أخر لحظة، غدا تخسر نقاطا بالطريقة نفسها".

تشيلسي تفوق على مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل الأخير في الثانية الأخيرة إثر ركلة حرة احتسبت على حدود منطقة جزاء الفريق اللندني.

وتابع مورينيو "النقاط الثلاث تأتي بأي طريقة كانت.. الفوز هو المهم لأنه يقربنا خطوة جديدة من الهدف وهو لقب الدوري الإنجليزي".

في الاستوديو التحليلي للقاء عبر شبكة BeINSports ركز المحللون على أن تشيلسي فاز بدون أداء كرة جميلة.

لكن في الوقت نفسه، لفت مقدم الاستوديو سعدون الكواري الانتباه إلى أن تشيلسي في بداية الموسم قدم كرة جميلة، وفي النهاية حان وقت حسم اللقب حتى لو خفت بريق الفريق اللندني.