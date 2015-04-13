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#كوارث_النجوم – أسوأ صفقة لجوزيه مورينيو؟

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#كوارث_النجوم – أسوأ صفقة لجوزيه مورينيو؟ #كوارث_النجوم – أسوأ صفقة لجوزيه مورينيو؟

جوزيه مورينيو يعرف كيف يختار اللاعب الذي يرغب في ضمه لناديه.. لكن هناك استثناءات، ريكاردو كواريزما كان أبرزها.

FilGoal.com قدم سلسلة تحت عنوان #كوارث_النجوم، تتحدث عن أخطاء كبيرة قام بها أساطير مثل قرار أليكس فيرجسون بترك بول بوجبا يرحل من مانشستر يونايتد (اقرأ بالضغط هنا).

وهذه الحلقة مع مورينيو، وصفقة كواريزما نجم البرتغال حين انتقل إلى إنتر ميلان في بداية رحلة الاستثنائي في الكالتشيو.

إنتر ميلان تعاقد مع كواريزما بـ18.6 مليون يورو، رقم ضخم جدا بالنسبة للنيراتزوري ومالكه آنذاك ماسيمو موراتي.

ورغم هذا الرقم، لم يلعب النجم البرتغالي السريع إلا في 13 مباراة! صفقة فاشلة لمورينيو بكل المقاييس.

واختارت بليتشر ريبورت هذه الصفقة ضمن أفشل تحركات مورينيو في سوق الانتقالات.

وعن ذلك قال كواريزما: "مورينيو أضاع كل شيء.. ثقتي في نفسي، وشعوري بأني لاعب جيد، وسنة كاملة من عمري".

وحكى "كنت أعرف أن النادي لا يرغب في ضمي، فقط أصر مورينيو على وجودي ولهذا تعاقدوا معي".

وأردف "لكن في النهاية ربما انتصر النادي على مورينيو.. لكني ألوم المدرب".

وأوضح "المدرب حين يطلب التعاقد معك ثم لا يدعمك فهذا أمر سلبي.. كانت أسوأ فتراتي على الإطلاق".

ثم استدرك "أدرك أني لم أكن في أفضل حالاتي بدنيا، لكن المدرب لم يساعدني.. والنتيجة أني حين أشاهد مبارياتي مع إنتر لا أعرف أين كنت في أرض الملعب!".

مورينيو من جانبه، عقب "كواريزما كان يمتلك كل ما يكفيه للنجاح، لكنه لم يأت بعقلية تساعده على النجاح.. هذا ما حدث".

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