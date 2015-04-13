الرابحون والخاسرون من دربي مانشستر

3 رابحون يتقدمهم مروان فيلاني ولويس فان جال، ومعهما باتريك فييرا من فوز مانشستر يونايتد على سيتي، أو اكتساح الشياطين لأعدائهم في المدينة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعرض FilGoal.com تقريرا نشرته شبكة بليتشر ريبورت بعد دربي مانشستر.

فيلاني الرابح الأول لأنه تحول من صفقة فاشلة من إيفرتون إلى أبرز لاعبي مانشستر يونايتد بحسب تقرير شبكة بليتشر ريبورت.

البلجيكي صاحب الشعر الثائر نجح في أن يحصل على موقع متميز في تشكيل يونايتد، خلف رأس الحربة مباشرة.

يتحرك يمينا حتى يلاقي العرضية القادمة من اليسار، أو يسارا لفعل الأمر نفسه من كرة عرضية لخوان ماتا أو أنطونيو فالنسيا يمينا. ويسجل.

الفائز الثاني هو باتريك فييرا، الرجل الذي يعمل حاليا في تطوير خطط العمل في مانشستر سيتي.

فييرا يقترب من دور أكبر في سيتي، بعدما باتت أيام مانويل بيللجريني معدودة في الفريق الإنجليزي.

والرابح الثالث، بالطبع هو لويس فان جال الذي يكتسب مشروعه ثقة ومشروعية يوما بعد الأخر، وقد بات فريق الشياطين ناجحا أخيرا بعد فترة طويلة من التذبذب بدأت برحيل أليكس فيرجسون.

الخاسرون من دربي مانشستر

مانويل بيلليجريني هو الخاسر الأكبر في سيتي، بعدما ودع كل البطولات هذا الموسم وفقد كل أمل في المنافسة على لقب الدوري.

الموسم فاشل بلا شك للمدرب التشيلي، ولهذا قد يخسر موقعه في النادي الثري.

الخاسر الثاني هو بابلو زابالاتا، الذي ترك مساحات استغلها أشلي يونج في اجتياح خطوط سيتي طوال الشوط الأول من اللقاء.

ولم يكن زابالاتا بمفرده الخاسر، بل كل الخط الخلفي لسيتي. مارتن ديميكلز على وشك الرحيل، وجايل كليتشي ارتكب أخطاء بالجملة وتسبب في هدفين.

كذلك يايا توريه كان خاسرا، إذ يظل مستواه في انخفاض مريع.

خسر أيضا أنخل دي ماريا، الذي تألق في مكانه أشلي يونج، الرابح الأكبر من اللقاء.