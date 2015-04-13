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' يايا توريه لم يرغب في مراقبة فيلاني '

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' يايا توريه لم يرغب في مراقبة فيلاني ' ' يايا توريه لم يرغب في مراقبة فيلاني '

أثنى أشلي يونج نجم مانشستر يونايتد على زميله في الفريق مروان فيلاني بعد فوز الشياطين على جارهم في المدينة مانشستر سيتي 4-2 في الدوري الإنجليزي.

يونج صنع هدفا سجله فيلاني بضربة رأس، جعلت المباراة تسير في طريق مانشستر يونايتد وفاز فريق الشياطين على أرض أولد ترافورد.

وقال يونج: "لا أحد يستطيع إيقاف مروان فيلاني".

وتابع "تستطيع أن ترى أثره الإيجابي على الفريق منذ بات أساسيا، إنه لاعب ممتاز".

وأردف "يسهل دوما العثور عليه في منطقة الجزاء، وحين تقرر أن تمرر له، فغالبا تضمن أن يسجل لك هدفا".

ثم صرح "يايا توريه كان رقيبه في الملعب، لكني أظن أنه لم يرغب في أداء هذا الدور".

وأوضح "كان يايا توريه دوما يرغب في التواجد على حدود مرمانا، فترك فيلاني دون رقابة.. هذا أمر جيد لنا".

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