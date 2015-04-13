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عامل يطلق النار على شاب عاكس زوجة أخيه بالهرم

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عامل يطلق النار على شاب عاكس زوجة أخيه بالهرم عامل يطلق النار على شاب عاكس زوجة أخيه بالهرم
أصيب عاطل فى العشرين من عمره بطلق خرطوش فى البطن إثر مشاجرة بينه وعامل، بسبب معاكسته لزوجة شقيقه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.

تلقى رجال مباحث الهرم إشارة باستقبال المستشفى شابا فى العشرين من عمره مصابًا بطلق خرطوش فى البطن، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بينه وآخر إثر معاكسته لزوجة شقيق المتهم، فأطلق عليه طلقة خرطوش.. تحرر محضر بالواقعة، وتمكنت قوة من ضبط المتهم وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365