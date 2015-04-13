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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق وادى الريان بالفيوم

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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق وادى الريان بالفيوم إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق وادى الريان بالفيوم
أصيب 3 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى، أثناء ذهابهم للتنزه فى محمية وادى الريان بمناسبة أعياد الربيع، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بإصابة كل من "رحاب على" 32 سنة و" طه" 22 سنة و"كريم محمد" 16 سنة، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ملاكى فى طريقهم لمحمية وادى الريان للتنزه، وانقلبت بهم السيارة، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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