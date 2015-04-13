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للمرة الثانية خلال ساعة غرق شاب فى مياه النيل بأسوان

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للمرة الثانية خلال ساعة غرق شاب فى مياه النيل بأسوان للمرة الثانية خلال ساعة غرق شاب فى مياه النيل بأسوان
للمرة الثانية فى أقل من ساعة، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد ظهر اليوم الاثنين، غرقا فى مياه النيل بمدينة أسوان، أسفل الكوبرى المعلق، أثناء محاولته السباحة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بغرق شاب يدعى "محمد محمود مصطفى" 22 سنة، ومقيم بنجع الطويلة بقرية الكوبانية، وذلك أثناء محاولته السباحة بالقرب من كوبرى أسوان المعلق شمال مدينة أسوان، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


>غرق شاب فى مياه النيل بأسوان أثناء محاولة تعلم السباحة
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